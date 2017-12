Volante do Santos rebate jornalista no Twitter: 'Comentarista de m...'

Desde que Dorival Júnior saiu, o Santos melhorou seu rendimento, com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogo e tinha tudo para viver uma fase de tranquilidade. Leandro Donizete, porém, deu um jeito de "conturbar" o ambiente nesta terça-feira, ao discutir com um jornalista via Twitter.

Trata-se de Ademir Quintino, comentarista do Esporte Interativo, que divulgou nas redes sociais de que o volante não tinha sido relacionado para o jogo contra o Vitória, na quarta-feira, por "problemas particulares". Além de comentários de torcedores, um outro chamou atenção: o do próprio jogador, que não gostou nada da afirmação: "Você está muito mal informado, comentarista de m...! E sabe se eu iria jogar? Me respeita seu traste".

Porém, apesar de Ademir representar o canal de televisão, ele também possui vínculo com o clube, já que trabalha na Rádio Santos, mantida pela diretoria durante a gestão de Modesto Roma Júnior.