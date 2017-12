Volante do São Paulo causa polêmica após fazer brincadeira com Corinthians

O volante Wellington, do São Paulo, se envolveu em uma polêmica durante uma transmissão ao vivo pelo Facebook, momentos depois da goleada por 4 a 1 do tricolor sobre o Santo André.

Abordado por um dos membros da TV oficial do clube na saída do Morumbi, o jogador foi avisado de que sua mochila estava aberta. Após o alerta, o atleta se virou para a câmera, tapou a boca e disse: "Ainda bem que é no São Paulo, imagina se fosse no Corinthians". Logo depois da declaração de Wellington, o funcionário do clube abaixou a câmera e terminou a transmissão em meio a gritos.

Nas redes sociais, os torcedores do São Paulo exalaram a brincadeira de Wellington, defendendo o jogador. Por outro lado, os corintianos se mostraram ofendidos pela referência.