Volante que causou grave lesão em Moisés se desculpa: 'É um jogador brilhante'

O Palmeiras venceu o Linense por 4 a 0 neste domingo. Porém, a maioria dos palmeirenses não teve muitos motivos para comemorar. Isso porque Moisés, camisa 10 da equipe, se envolveu em um lance com o volante Zé Antonio, do time do interior e ficará ao menos seis meses afastado do futebol. Depois de ser muito criticado e receber ameaças, Zé Antonio decidiu se desculpar com o "amigo."

"Estou aqui em primeiro lugar para pedir desculpa pelo acontecido no lance que eu acabei me envolvendo na partida de ontem, com um companheiro de trabalho, que é o Moisés, com quem já tive a oportunidade de jogar por dois clubes, Portuguesa, em 2012, e Sport, em 2010. É uma pessoa que eu tenho total admiração e que infelizmente aconteceu esse incidente ontem, em um lance de jogo, acabou acontecendo essa lesão. Eu venho aqui publicamente pedir desculpa pelo que aconteceu, espero que ocorra tudo bem com sua recuperação, é um jogador brilhante, com um futuro imenso pela frente e deixar bem claro que em momento algum eu tive intenção de machucar o jogador, ou de fazer qualquer coisa do tipo. Desejo de coração uma recuperação total, que ele possa voltar o mais rápido possível e que Deus conforte o coração dele, da sua esposa e de seus familiares e pedir desculpa também para a torcida palmeirense. Um abraço e desculpa", disse ele, em vídeo publicado no Facebook do Linense.

A publicação aconteceu pouco tempo depois de o Palmeiras confirmar que Moisés rompeu dois ligamentos do joelho esquerdo e só voltará ao time no segundo semestre e foi uma "resposta" à torcida palmeirense, que vinha acusando Zé Antonio de ter sido maldoso. Em entrevista à ESPN, na noite de domingo, o volante disse que recebeu até ameaças de morte.