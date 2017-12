VoltaCeni: Rivais 'elogiam' trabalho e pedem retorno de Rogério ao São Paulo

Se antes Rogério Ceni era odiado pelos rivais do São Paulo devido à suas atuações, títulos e atitudes, ele agora é adorado por palmeirenses, corintianos e santistas. Tanto é que a hashtag #VoltaCeni começa a ganhar força no Twitter.

Entre as mensagens, torcedores exaltam o "bom" rendimento dele à frente do São Paulo, as eliminações em três das quatro competições do Tricolor neste e, evidentemente, ao "ótimo" retrospecto em clássicos na atual temporada.

Mas, no meio de das ironias rivais, alguns são-paulinos usam a hashtag para realmente pedir o retorno do ex-goleiro ao comando técnico do clube. Essa parcela é, em sua grande maioria, muito crítica à atual gestão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, mais conhecido como Leco.

Confira a seguir as principais mensagens com #VoltaCeni: