Vovô levado! Pela TV, família descobre que idoso foi sozinho ao Fla-Flu

Fanático pelo Fluminense, torcedor prova que não tem idade para para mostrar sua paixão pelo clube do coração. Prestes a completar 84 anos, o tricolor Orly Pimentel Ribeiro decidiu deixar o sofá e ir até o Engenhão acompanhar a final da Taça Guanabara, que aconteceu neste domingo.

O curioso é que, além de ir sozinho ao estádio, o idoso saiu de casa escondido, sem avisar sua família. Nas redes sociais, o neto de Orly relata o caso: "Daí você está assistindo a final Fla x Flu e descobre que seu avô de 84 anos foi ao Engenhão SOZINHO escondido da família! #vovôlevado", escreveu.

Roberto Ribeiro Freitas conta que foi um susto quando viu seu avô na televisão. "Ele é aposentado, mas sai para vender doces e balas, porque não gosta de ficar em casa parado. No domingo, saiu sem falar onde ia e minha tia estava achando que ele tinha saído para vender os doces. Aí, quando ele apareceu na TV, foi uma surpresa geral", como mostra o relato do jornal Extra.

Com a maior parte da família torcendo para o Flamengo, o 'vovô levado' não perdeu a oportunidade de brincar. Assim que voltou do Engenhão, disse: Viu meu Fluminense sendo campeão?.

No jogo, Orly sofreu um pouco, a partida terminou empatada por 3 a 3 no tempo normal e nos pênaltis o Fluminense garantiu a taça ao vencer por 4 a 2. Entre os 27.549 torcedores presente no Engenhão, um já temos certeza que comemorou muito a decisão de ir ao estádio.