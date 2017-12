Vovó provoca: 'Tenho 100 anos e nunca vi o Palmeiras ser campeão mundial'

A eterna discussão sobre se o Palmeiras é campeão mundial ou não acaba de ganhar mais um capítulo. Isso porque um vídeo que está circulando as redes sociais mostra uma senhora comemorando o seu aniversário de 100 anos dando aquela alfinetada no clube alviverde.

"Eu tenho 100 anos e nunca vi o Palmeiras ser campeão mundial", disse ela, para delírio de familiares e convidados que prestigiaram a longevidade de Dona Philomena na cidade de Pontal, no interior do estado de São Paulo.

Apesar da brincadeira, a senhora garante que a maioria de sua família de seis filhos, 12 netos e 12 bisnetos é de palmeirenses. Ela, porém, gosta do São Paulo, muito por influência de seu marido, Enéas Vieira, que morreu há cinco anos. "Meu marido assistia muito pela televisão. Eu comecei a gostar e a torcer pelo São Paulo, e me tornei são-paulina. Apesar de [o time] perder todos os jogos, eu continuo são-paulina até a morte. Eu brigo com a família toda porque eles são todos palmeirenses", comentou, em entrevista ao G1.