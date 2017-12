'Vovô' Ronaldinho? Craque exibe cabelos brancos em amistoso na Rússia

Sem clube já há um bom tempo, Ronaldinho Gaúcho está cada dia mais próximo da aposentadoria. Mas enquanto não pendura as chuteiras, o craque segue exibindo sua habilidade em jogos amistosos e partidas pela equipe de lendas do Barcelona. No último fim de semana, o brasileiro voltou a chamar a atenção e dessa vez não foi pelo futebol. Ronaldinho exibiu mechas brancas no cabelo e na barba em um evento promocional para a Copa das Confederações, em São Petersburgo, na Rússia.

No amistoso entre um time de lendas da Fifa contra ex-atletas russos, o brasileiro marcou três gols no empate por 9 a 9. Também participaram da partida ex-jogadores como o francês Marcel Desailly, o australiano Harry Kewell e o nigeriano Okocha.