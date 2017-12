Walter detona árbitro que disse 'vai emagrecer que eu apito meu jogo'

Uma polêmica tomou conta da primeira rodada do Campeonato Goiano. No jogo entre Aparecidente e Goiás, o placar de 2 a 2 ficou de coadjuvante do carismático atacante Walter, conhecido por ter algums quilos a mais. O atleta foi cobrar o árbitro do jogo, Bruno Rezende, sobre a expulsão de um companheiro seu e tomou uma resposta nada amigável.

"Ele (árbitro) pediu para eu emagrecer. Chegou para mim e disse: 'vai emagrecer um pouco mais que eu apito meu jogo'. Eu sou um jogador muito experiente, todo mundo me conhece e sabe que não sou de briga. Mas o juiz falar isso para mim é uma falta de respeito", lamentou Walter, que, com problemas crônicos de se manter no peso, se apresentou ao Goiás em 2017 com 8 quilos a mais do que deveria.

Goiás striker Walter, on loan from Porto, showed up at the 1st day of pre-season last week like this, more than 8 kilos overweight. pic.twitter.com/TufStbhWnr — Jan Hagen (@PortuBall) 18 de janeiro de 2017

Logo que soube de toda a repercussão do fato, o juiz negou que tenha desrespeitado o atleta com passagens por Fluminense, Inter e Atlético-PR. "De maneira alguma houve isso. Tenho o maior respeito tanto pelo Walter como por qualquer jogador do Campeonato Goiano e do Brasileiro. O que houve foi que no momento da expulsão, os jogadores do Goiás me cercaram e o Walter estava no meio deles, muito agitado. Falei que ele não precisava colocar a mão em mim e me empurrar".