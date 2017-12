Wayne Rooney é preso na Inglaterra suspeito de dirigir embriagado

O atacante Wayne Rooney foi preso na noite desta quinta-feira, 31, no condado de Chesire, no noroeste da Inglaterra, suspeito de dirigir embriagado. A informação, divulgada primeiramente por meios de imprensa britânicos, como os jornais Daily Mirror e Liverpool Echo e a emissora Sky Sports, foi confirmada pela polícia de Chesire.

Além de dirigir sob efeito de álcool, o jogador também estava acima do limite de velocidade permitido para a via. Rooney foi liberado pela polícia e deverá se apresentar em um tribunal no dia 18 de setembro, um dia depois da sua primeira partida contra o Manchester United, pela 5ª rodada do Campeonato Inglês.

Segundo o Mirror, Rooney foi parado pela polícia enquanto ia para sua casa, em Prestbury, após passar a noite em um bar. O staff do jogador não comentou sobre o incidente. A mesma postura foi adotada pelos gerentes do The Bubble Room, bar onde Rooney teria ido, e pelo Everton, atual clube do jogador.

Após 13 anos no Manchester United, Wayne Rooney voltou nesta temporada ao Everton, equipe que o revelou para o futebol, em 2002. Na última semana, ele também anunciou sua aposentadoria da seleção inglesa.

Rooney é o maior artilheiro da história tanto do Manchester, como do time inglês, com 253 e 53 gols, respectivamente.

Ao lado de seu mulher, Coleen, e seus três filhos, Wayne Rooney mora em Prestbury há cerca de 12 anos. No momento, a família se prepara para se mudar para justamente para Chesire, onde ele ficará mais próximo do centro de treinamento do Everton, que fica na cidade de Liverpool.

Wayne e Coleen, que já são pais de Kai, de 7 anos, Klay, 4, Kit, 18 meses, estão esperando o quarto filho. A própria mulher do jogador confirmou a gravidez através de sua conta no Twitter, no último dia 18 de agosto.