Web não perdoa derrota do Palmeiras: 'Real Madrid das Américas?'

O jogo esteve longe de ser emocionante e o Palmeiras ia assegurando um importante 0 a 0 contra o Barcelona de Guayaquil, pelas oitavas de final da Libertadores. Porém, um gol do atacante Alvez, já nos acréscimos do segundo tempo, sacramentou a derrota do alviverde no Equador.

Apesar de ainda ter o jogo de volta, no dia 9 de agosto e o Palmeiras ser amplamente favorito para reverter e ficar co ma vaga, os torcedores dos rivais não perderam a oportunidade de zoar os palmeirenses. Enquanto uns lembraram do "Real Madrid das Américas", apelido dado ao clube paulista no início do ano, outros optaram por falar da fraca atuação dos comandados de Cuca. Confira algumas reações e se divirta:

TERMINA NO EQUADOR Barcelona 1 x 0 Real Madrid das Américas. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 6 de julho de 2017

Palmeiras não pediu pra tomar gol ele ficou de joelhos e implorou p tomar gol — daniⓟ (@danidamasco_) 6 de julho de 2017

Só o Palmeiras para tomar um gol desse — Raul Neto (@RaaulNeto) 6 de julho de 2017

Triste demais o nosso palmeiras — fransuel™ (@fransuel) 6 de julho de 2017

Palmeiras e Galo KKKKKK foi triste — Ka (@KalissaRibeiro) 6 de julho de 2017

Quem vê o conformismo do Palmeiras com o 0x0 pensa até que estamos encarando o Barcelona com o trio MSN no Camp Nou lotado. — Clara Paiva (@ClaraPaivasep) 6 de julho de 2017

Olhei pro palmeiras e vi o BOTAFOGO kkkk — Sgt De Castro (@AlbertoPeison) 6 de julho de 2017

Palmeiras vai ser eliminado pelo Barcelona SC e continuará sem mundial. — ㅤㅤ (@InterBocaMadrid) 6 de julho de 2017

Sonha em ser Campeão do Mundo mas nem pra vencer o Barcelona Equatoriano o Palmeiras consegue — Wes (@Wesleyalvs7) 6 de julho de 2017

Tá de brincadeira os caras acham q vão ganhar a hora que quer os jogos.. — Diego (@diegp77) 6 de julho de 2017

O Galvão foi louco pra narrar Barcelona x Palmeiras, mas não tinha o menino Neymar. Triste — Endrew Oliveira (@EndrewSoares) 6 de julho de 2017

"Palmeiras podia jogar melhor se o Borja jogasse mais" A BOLA NEM CHEGOU NEM CHEGOU PARA ELE, QUAL CULPA ELE TEM — Léo ⓟ (@Sandrini_Leo) 6 de julho de 2017

Jogo do Palmeiras e em seguida legalização da maconha A pauta da globo hj é droga... — Flávio (@editorahumanas) 6 de julho de 2017

#linhadequarta O Palmeiras tá com medo de pegar o Santos nas quartas, por isso perdeu hoje hahaha #VaiSantos time da virada time do amor — Jessica (@jessica_oliv29) 6 de julho de 2017

Palmeiras minha eterna piada — caio (@spfcaio) 6 de julho de 2017

Com linda assistência de Neymar, Suarez faz 1x0 e Barcelona de Messi surpreende com vitória contra o todo favorito Palmeiras! Sqn — Roberto Lopes Junior (@BetoLopesJunior) 6 de julho de 2017

Nego zoando porque o Palmeiras perdeu pro Barcelona, não é fácil ganhar no Camp Nou... — Hendryl Freitas (@HendrylFreitas_) 6 de julho de 2017