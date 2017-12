Web não perdoa 'prisão' de Messi: 'Vai fazer companhia pro Aécio'

A Suprema Corte da Espanha manteve a pena de 21 meses de prisão a Lionel Messi, craque do Barcelona, por três crimes fiscais. O argentino foi condenado em primeira instância em julho de 2016 pela sonegação de 4,1 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões), referentes aos anos de 2007 a 2009, quando obteve lucros não declarados de mais de 10 milhões de euros (R$ 36,5 milhões). O jogador, no entanto, não corre risco de ser preso. Pelo código criminal espanhol, penas inferiores a 24 meses podem ser transformadas em multas.

Apesar dele não precisar ir para trás das grades por causa do crime, as redes sociais não perdoaram a atitude do argentino. Muita gente o comparou aos políticos envolvidos na Operação Lava Jato, enquanto outros "pediram" para que ele faça menos gols e pare de ganhar o prêmio de melhor do mundo, o que ele já conquistou cinco vezes na carreira. Confira algumas reações:

Messi condenado a 21 meses de prisão por fuga ao fisco#messi pic.twitter.com/jA9TOMqCNj — Rodrigo Gomes (@R0drigoG0mes) 24 de maio de 2017

Temer Aécio Lula Dilma E agora o Messi. Espero que esse povo deixe espaço na cadeia para o Eurico Miranda kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Mario Luis ✠ (@TheACMario) 24 de maio de 2017

Quer jogar com o Messi? Só no GTA agora https://t.co/M0cW1GOsjJ — FIFA da Depressão (@fifa_depressao) 24 de maio de 2017

O Messi vai entrar agora no final da quinta temporada do Prison Break? — Bruno (@brunopt99) 24 de maio de 2017

O Tribunal Supremo confirmou 21 meses de prisão para Lionel Messi por fraude fiscal de €4mi. Imagina então a do Cristiano Ronaldo de €150mi — Guus (@oiguus) 24 de maio de 2017

@ronaldoallysson Não dá pra comparar os dois, pra mim cr7 é exemplo fora e dentro de campo. Mas o messi também destrói no futebol, só é um pilantra msm — Thalin (@thalesd_) 24 de maio de 2017

essa é a capivara da sonegação /)─―ヘ _/ \ / $ $ | ▼ | | 亠 ノ U ̄U ̄ ̄ ̄ ̄U ̄U repasse até o Messi ser preso — xathiago ⚫⚪ (@thiagocanto_) 24 de maio de 2017