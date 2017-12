West Ham perde por 5 a 0 e torcedor invade campo vestido de homem-aranha

O Manchester City atropelou o West Ham para passar pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Nesta sexta-feira, a equipe estreou na competição com uma vitória arrasador, por 5 a 0, a em pleno Estádio Olímpico de Londres, casa do adversário. A goleada sofrida pelo time, motivou a invasão de dois torcedores do West Ham, um deles vestido de homem-aranha.

Pouco antes do apito final, uma dupla fantasiada invadiu o gramado do London Stadium para simular um pênalti. A cena foi uma clara referência à jogada que abriu o caminho para a derrota, em falta duvidosa cometida por Ogbonna em Zabaleta aos 30 minutos de partida. Da arquibancada, torcedores vibraram com a encenação do invasores, que foram retirados de campo pela segurança.