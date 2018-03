Whatsapp: Piqué revela grupo com jogadores do Barcelona e Real Madrid

Sabia que os jogadores do Barcelona e Real Madrid trocam mensagens em um mesmo grupo de WhatsApp? Sim, esse grupo existe. Mas qual é o papo? O zagueiro Gerard Piqué revelou no The Players Tribune o que rola na conversa entre os atletas espanhois dos dois maiores rivais do país. "Quem lê os jornais pensa que nos odiamos, mas, na verdade, nos damos muito bem", explica.

"Parecemos crianças. É muito engraçado, ainda mais para mim, agora que o Barça está 15 pontos na frente. Mando muita respostas criativas", contou Piqué. Sobre o conteúdo enviado, o jogador avisou que não tem nada sobre tática, filosofias de jogo ou coisas parecidas. "A única coisa que fazemos é tirar sarro uns dos outros sobre os nossos clubes", resumiu.

O espanhol revelou que foi ele quem criou a conversa quando o Barcelona estava oito pontos na frente do Real. "Na temporada passada, quando o Real Madrid ganhava tudo, eles estavam muito bem e não paravam de encher o saco quando nos encontrávamos na seleção. Cada vez que venciam um jogo, colocavam uma foto na conversa, colocavam emojis de troféus e escreviam #HalaMadrid", continuou o zagueiro do Barça.

O próximo clássico está confirmado para 6 de maio, no Camp Nou, pela Liga Espanhola. Mas ainda há a possibilidade de acontecer na Liga da Campeões, já que os dois tines avançaram às quartas de final. O Barcelona vai pegar o Roma, no dia 4 de abril, e o Real vai encarar o Juventus um dia antes.