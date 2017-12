Wikipedia é alterada com provocações e ofensas a craques do futebol

A ordem da “Lista dos maiores artilheiros do futebol” em um artigo da Wikipedia foi alterada e todos os jogadores receberam comentários ao lado do nome, alguns deles com provocações e ofensas como no caso de Pelé, Ronaldo, Romário, Messi e Luis Fabiano.

Messi é chamado de autista e Cristiano Ronaldo virou o maior artilheiro da história no artigo alterado. O português aparece na frente de Pelé, que ganhou a observação “até eu fazia naquele tempo”.

Luis Fabiano foi chamado de "pipoqueiro" e Ronaldo ganhou a mensagem "corta pros dois lados, muito talentoso".

Segundo reportagem do Globoesporte, o IP (endereço que identifica cada computador conectado à internet) aponta que as alterações foram feitas no Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados). A empresa se defendeu afirmando que as modificações foram realizadas em outro órgão cuja rede é administrada pela empresa.