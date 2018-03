Willian e Montillo postam fotos para homenagear filhos com Síndrome de Down

O Dia Internacional da Síndrome de Down é comemorado nesta quarta-feira, 21, e alguns jogadores aproveitaram para homenagear seus filhos na data, que busca promover a conscientização sobre a importância da luta pelos direitos igualitários e a inclusão das pessoas com deficiência intelectual na sociedade. No Brasil, há cerca de 300 mil pessoas têm Síndrome de Down.

+ Se tudo der certo para os Raptors nos playoffs, eles estarão preparados?

+ Juca Kfouri e ESPN são condenados a pagar R$ 120 mil a Jair Bolsonaro

+ Dos 12 grandes do Brasil, quem é o maior campeão do século?

O atacante Willian, do Palmeiras, publicou em seu Instagram várias fotos com seu filho. Ele aproveitou a data para conscientizar seus seguidores, trazendo na postagem vários detalhes da síndrome. "A Síndrome de Down caracteriza-se por alterações físicas e alterações no sistema neuromotor, cognitivo e sensorial, dentre outras, que podem se manifestar como atrasos no desempenho de atividades funcionais", escreveu.

Os seguidores de Willian elogiaram a atitude. Um deles escreveu que Willian era campeão "dentro e fora de campo", enquanto outros elogiaram a beleza e o carinho das fotos. O meia Walter Montillo, ex-Cruzeiro, Botafogo e Santos, também usou as redes para declarar amor ao seu pequeno. "Eles não excluem ninguém, nós é que temos que incluí-los", escreveu o jogador argentino.

Nesta quarta, a Federação Paulista de Futebol e o Instituto Olga Kos (IOK) promovem uma ação de inclusão de pessoas com Síndrome de Down nas partidas da quartas de final do Paulistão 2018. A iniciativa vai levar quatro crianças para entrar em campo com a equipe de arbitragem e com os jogadores em duas partidas do campeonato: Palmeiras x Novorizontino e Santos x Botafogo.