Willian se derrete por Conte e explica sucesso do Chelsea: 'Não dá chutão'

Com dez pontos de vantagem faltando dez rodadas para o fim do Campeonato Inglês, fica até difícil para os jogadores do Chelsea conterem a ansiedade de estar muito perto do título. O time, que no ano passado fez uma campanha bem modesta, dessa vez joga de maneira correta, sendo implacável com seus adversários. O que mudou? Willian não tem dúvidas: a contratação de Antonio Conte!

"O Chelsea dificilmente dá um chutão. O time sabe sair jogando desde o goleiro e busca sempre tem o controle da partida", explica o brasileiro, em entrevista ao Estadão, rasgando elogios ao novo treinador, mas sem comparar com os anteriores, em especial José Mourinho, com quem foi campeão dois anos atrás: "Todos os treinadores foram importantes. Cada um tem seu estilo e sua filosofia, mas o Conte está indo superbem. Os números comprovam".

Eleito o melhor jogador do Chelsea na última temporada, Willian teve que se adaptar a uma nova realidade, já que não é mais titular absoluto. Apesar disso, é peça importante no grupo, marcando sete gols no atual Campeonato Inglês, um deles neste sábado, contra o Stoke: "Minha receita é não ficar acomodado. Quero evoluir e me aperfeiçoar sempre. Procuro não só melhorar nas cobranças de falta, mas mostrar regularidade nos passes, assistências e nos gols. Tento evoluir sempre. Desde que eu cheguei ao Chelsea eu venho crescendo a cada ano".

Além do Chelsea, o ex-jogador do Corinthians é figura certa em todas as convocações da seleção brasileira e estará presente nos próximos compromissos da equipe, contra Uruguai e Paraguai. Assim com oem seu clube, Willian acha que a mudança de comando foi altamente positiva: "A seleção está conseguindo resgatar a confiança do povo brasileiro. O Tite está fazendo um trabalho excelente".