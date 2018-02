Willian tenta ler bilhete escrito por Mourinho e viraliza nas redes

A partida incrível entre o Manchester United e o Chelsea tinha tudo para ser comentada nas redes sociais. Podia ser pela virada que o Manchester conseguiu no Old Trafford, pela belíssima atuação do atacante Lukaku e até mesmo pelo golaço feito por Willian. No entanto, o clássico que terminou 2 a 1 teve uma cena hilária envolvendo o brasileiro.

Em um momento inusitado, Matic recebeu um bilhete enviado pelo técnico José Mourinho e o brasileiro tentou se aproximar para tentar ler as instruções. A cena chamou a atenção daqueles que assistiam a transmissão da partida e não demorou muito para viralizar.

Outro momento muito falado na partida foi a entrevista de Mourinho a ESPN Brasil. O português encheu a bola do camisa 22. "É top! Top dos tops!", afirmou. O técnico ainda falou bem da seleção brasileira e do comando do experiente Tite.

Veja os dois momentos abaixo:

Pra todo mundo que está perguntando, aí vai a entrevista que o Mourinho deu pra gente ontem rasgando elogios a Willian, botando fé na Seleção Brasileira na Rússia, e, claro, falando da vitória sobre o Chelsea. Ah, e SORRINDO! pic.twitter.com/AF2VA2i0WR — Natalie Gedra (@ngedra) February 26, 2018

Pronto, agora olha só a critividade dos internautas:

So this was Mourinho's message to Nemanja Matic yesterday during the Chelsea game that Willian couldn't wait to peep. pic.twitter.com/UQ12zokH77 — Betin (@BetinKenya) February 26, 2018

@everaldomarques@gustavohofman Descobriram o recado que o Mourinho passou pro Matic no jogo do United contra o Chelsea mais cedo. #CopaDaLigaNaESPN#PremierLeagueSóNaESPN pic.twitter.com/F2e0yzrAOD — Gegê William (@GegeWilliam) February 25, 2018

O Matic é aquele amigo nerd e o Willian é você quando não estuda pra prova pic.twitter.com/OCeI8XVqrb — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) 25 de fevereiro de 2018

What the note Mourinho gave to Matic really said pic.twitter.com/fAwyVMUXMs — Footy Humour (@FootyHumour) 25 de fevereiro de 2018

O William tentando ver o bilhete que o Mourinho mandou pro Matic é o meu spirit animal — escama só de peixe (@garoto90) February 26, 2018

"William é TOP DOS TOPS" (Mourinho, José. 2018) — almeidinha (@igorarigor) February 25, 2018

Muito bom! Mourinho, que sempre aparece de cara fechada na beira do campo, abre o coração e sai rasgando elogios a William e Tite do nada! Mais um que acredita no Hexa https://t.co/JbN0nja41h — CarlosArthur da Cruz (@CarlosCruzRN) February 26, 2018