WTorre inicia troca do gramado do Allianz Parque: '#OperaçãoLibertadores'

Na madrugada deste sábado, a WTorre iniciou a troca completa do gramado do Allianz Parque, visando a partida da próxima quarta-feira, 12, do Palmeiras contra o Peñarol, pela Copa Libertadores. O campo havia sido retirado no final do mês de março, em função da série de shows que aconteceram no local.

No último final de semana, nos dias 1 e 2 de abril, e na quinta-feira, 6, o Allianz Parque recebeu os shows de Justin Bieber e Elton John, respectivamente. Devido às apresentações, o Palmeiras teve que enfrentar o Novorizontino, pelo Paulistão, no Pacaembu.

Fotos do processo foram publicadas no perfil oficial do estádio palmeirense no Facebook com a legenda: "Madrugada de muito trabalho no Allianz Parque. Nosso novo tapete já começou a ser estendido e a #OperacãoLibertadores não para!"

Antes mesmo dos shows, a página do estádio já havia explicado como seria a mudança do gramado, mostrando como exemplo a Amsterdam Arena, do PSV Eindhoven, da Holanda. Segundo a administração, todo o processo custaria em torno de R$ 300 mil.