Xingado pela torcida do Chelsea, Mourinho responde: 'Judas ainda é o nº1'

Uma vez adorado pelos torcedores do Chelsea e considerado o maior treinador da história do clube, José Mourinho não conta mais com tanta moral assim em Stamford Bridge. Na noite desta segunda-feira, na semifinal da Copa da Inglaterra, entre a equipe londrina e o Manchester United, atual time do português, o técnico ouviu críticas e até xingamentos dos fãs localizados atrás dos bancos de reservas.

Enquanto Mourinho protestava pela expulsão de Ander Herrera, ainda no primeiro tempo, os torcedores o chamaram de "Judas" e cantaram "você não é mais especial" (em referência ao apelido "The Special One), "é tudo culpa sua" (que o time não está em nenhuma competição europeia nesta temporada) e a versão inglesa para "Ei, Mourinho, vai tomar..." ("F**k off, Mourinho").

Em resposta às ofensas, Mourinho apenas levantou três dedos da mão direita, sinalizando o número de títulos da Premier League que o português conquistou em suas passagens pelo Chelsea, em 2004/05, 2005/06 e 2014/15.

Perguntado sobre o incidente na entrevista coletiva ao final da partida, Mourinho não economizou. "Eles podem me chamar do que quiserem. Eu sou profissional. Eu defendo meu clube. Até o momento em que um técnico conquista quatro Premier Leagues para eles, eu sou o número 1. Quando eles tiverem alguém os deem quatro Premier Leagues, eu serei o número 2. Mas agora, o 'Judas' é o número 1."