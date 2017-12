Yerry Mina dança em cima de trio elétrico e rouba a cena na Paulista

Conhecido pelas danças feitas nas comemorações dos gols, o colombiano Yerry Mina roubou a cena na festa do título palmeirense. Em cima do trio elétrico que desfilou na Avenida Paulista, o zagueiro se empolgou e fez a alegria da torcida no local. Veja vídeos da coreografia a seguir.

O MINA MANDANDO O PASSINHO DO ENEA pic.twitter.com/nf2cQx4GfS — Eneacampeão SEP (@serrategaludo) 28 de novembro de 2016

Você vacilou e o Mina dançando no teto do caminhao no meio da paulista passando na sua TL pic.twitter.com/MhBUbcrglp — Canal do Palmeiras (@Canal_Palmeiras) 28 de novembro de 2016

“Estamos em Itaquera, escanteio para o Palmeiras, Dudu vai cobrar... olha o Mina!” – é Alexandre Mattos narrando para o colombiano dançar! pic.twitter.com/P3f9tD97NB — SEP TwitPalmeiras (@twitpalmeiras) 28 de novembro de 2016