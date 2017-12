Zagallo confia no hexa e 'abençoa' Tite: 'Está fazendo a amarelinha ressurgir'

Tite está realmente com moral na seleção brasileira. Depois de um início com nove vitórias consecutivas, sendo oito delas nas Eliminatórias, já garantindo o Brasil na próxima Copa do Mundo, o técnico recebeu elogios até mesmo de Zagallo, provavelmente a pessoa que mais entende de seleção brasileira, com participações em quatro títulos mundiais. Para o "Velho Lobo", Tite está fazendo a população "voltar a acreditar na seleção".

"O Tite mostrou a todos nós a sua capacidade e sua humildade em tudo o que ele vem fazendo pela seleção. Já tive a oportunidade de bater um papo com ele e sei o que ele representa para todos nós. Ele, de fato, é a pessoa que entende do assunto e está nos levando para aquilo que o Brasil tinha perdido. A amarelinha está ressurgindo. Estamos com você, Tite!", disse o veterano de 85 anos, em entrevista à Fox Sports.

Em sua trajetória no esporte, Zagallo, além de tudo o que fez pela seleção, foi multicampeão também nos clubes que passou, como Botafogo e Flamengo. Já aposentado, ele não mostra nenhum arrependimento e só agradece por ter tido tal trajetória: "Dentro do esporte, aconteceu o melhor que poderia acontecer para mim. Conquistando tantos títulos tanto nos clubes, como na seleção brasileira", completou.