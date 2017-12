Zagueira contraria a família e usa cachê de modelo para se manter no futebol

Modelo desde os 13 anos, Vanessa Taube teve que contrariar a vontade da família para realizar o sonho de ser jogadora de futebol. Para isso, juntou parte do dinheiro que ganha em passarelas e sessões de fotos para se manter como zagueira do Manaus Futebol Clube, segundo colocado no último Campeonato Amazonense.

Em entrevista ao site Globo Esporte, ela relata que costumava escapar de casa para jogar bola na rua, tendo conseguido fazer testes em clubes grandes apenas quando completou 18 anos. "Minha mãe não gostava quando eu jogava em times grandes, que tinha treinos todos os dias. Ela deixava eu jogar apenas na escola, quando treinávamos duas vezes por semana. Nas agências, ninguém gostava quando eu chegava toda roxa, com canela machucada, joelho ralado", lembra.

Com um irmão também jogador, ela teve passagens pelo futsal antes de chegar aos gramados, primeiramente no Nilton Lins, também de Manaus, e depois na atual equipe. "Eu cresci nas beiras de campos, pois sempre acompanhava meu irmão e meu pai durante as partidas. Sou apaixonada pelo futebol desde os cinco anos de idade, ele faz parte da minha vida e desde lá nunca abandonei", disse ao jornal amazonense Em Tempo.

