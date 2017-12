Zagueiro artilheiro, Réver é o Fera da 29ª rodada do Brasileirão

Contando com dois indicados na enquete, as chances do Flamengo ter o vencedor do Fera da 29ª rodada eram dobradas. E não deu outra: Réver, o zagueiro artilheiro, venceu a votação deste meio de semana.

Em disputa acirrada, o rubro-negro recebeu 37% dos votos, ficando à frente de Ribamar, do Atlético-PR, com 32%, e Vanderlei, do Santos, com 31%.

Quem foi o #Fera da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro?

Se o primeiro tempo deixou os flamenguistas irritados, o segundo tempo foi quase perfeito. Logo no começo da etapa final, Rever aproveitou desvio de Guerreiro e abriu o placar no Ninho do Urubu. Depois, com o jogo em 1 a 1, acertou o famoso "chute com a cabeça", no ângulo, sem chances para o goleiro tricolor.

Natural de Ariranha, no interior de São Paulo, Réver Humberto Alves Araújo, começou no Paulista de Jundiaí, em 2004. No clube, foi campeão da Copa do Brasil de 2005, na final contra o Fluminense.

Em 2007, foi emprestado ao Al-Wahda, dos Emirados Árabes, e retornou ao Brasil um ano depois, no Grêmio. Foi no tricolor gaúcho que ganhou destaque nacional e foi contratado pelo Wolfsburg, da Alemanha.

Na Europa, fez apenas uma partida e, no ano seguinte, fechou com o Atlético-MG, em 2010. No alvinegro, foi campeão da Libertadores, da Recopa, da Copa do Brasil e bicampeão mineiro. Rever chegou ao Flamengo depois de passar duas temporadas no Internacional, onde venceu dois Campeonatos Gaúchos.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.