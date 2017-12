Zagueiro campeão mundial com a Itália procura emprego pelo Linkedin

Campeão mundial com a Itália em 2006, o zagueiro e lateral-direito Cristian Zaccardo, 35 anos, escolheu uma estratégia inusitada, ao menos no meio do futebol, para encontrar um novo clube: abrir um perfil na rede social para contatos profissionais Linkedin. As informações são da agência italiana de notícias Ansa.

Após ter rescindido seu contrato com o Vicenza, recém-rebaixado para a terceira divisão italiana, o defensor publicou seu currículo na rede social de empregos, se apresentando como um jogador “sério, profissional e forte”. O perfil do jogador pode ser visto aqui.

“Rescindi o contrato que me ligava ao Vicenza até junho de 2018. Atualmente, sou um jogador sem contrato. Ainda estou bem fisicamente e poderia jogar por mais dois anos em alto nível. Quem me contratar fará um belo negócio”, escreveu Zaccardo em seu anúncio, divulgado também em inglês.

Em seguida, em seu currículo, o lateral cita os feitos de sua vida profissional, como as 381 partidas e 22 gols na Série A e seus 17 jogos e um tento pela seleção principal da Itália.

Em 2006, Zaccardo integrou a Azzurra campeã do mundo na Alemanha. Na Copa, ele disputou três partidas e marcou um gol, mas contra – essa informação não está em seu currículo.

Ao longo de sua carreira, o lateral passou por Spezia, Bologna, Palermo, Wolfsburg (Alemanha), Parma, Milan, Carpi e Vicenza, onde estava desde 2016.