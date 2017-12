Zagueiro da 4ª divisão inglesa fratura o rosto após choque com goleiro

O zagueiro Adam Yates, do Port Vale, time que disputa a League Two, equivalente à quarta divisão inglesa, sofreu diversas lesões no rosto após se chocar com Sam Hornby, goleiro do próprio time, durante um jogo-treino contra o Morecambe, na última terça-feira, 28.

De acordo com o jornal inglês Daily Mail, Yates sofreu fraturas no nariz, bochechas, órbitas oculares, mandíbula superior e punho, além de levar pontos embaixo dos dois olhos.

O defensor ficou no hospital durante a noite de terça e foi liberado no dia seguinte. Ainda não há um diagnóstico sobre a extensão das lesões, nem se haverá danos de longo prazo à sua visão.

+ Após ser barrado em jogo da festa do Corinthians, Pablo tira foto com troféu

+ Cores invertidas: site vaza bola oficial da próxima Liga dos Campeões

+ Siga o Fera no Twitter!

"Gostaria de agradecer a todos que entraram em contato comigo e me mandaram apoio após minha última lesão", disse Yates.

"Depois de anos com uma carreira sem problemas, sofri as duas piores lesões que poderia imaginar nos últimos 18 meses, mas a mais recente pode deixar problemas de longo prazo e nesse ponto não sabemos a gravidade da lesão no olho", declarou, lembrando de uma lesão nos ligamentos do joelho que o tiraram de toda a temporada passada.

Além de agradecer ao Hospital Universitário Royal Stoke, Yates também mostrou gratidão ao técnico, aos jogadores e ao presidente, "bem como os torcedores que ofereceram o apoio até agora e espero estar de volta à forma o mais rápido possível".

Neil Aspin, técnico do Port Vale, descreveu as lesões em seu jogador "entre as piores que já viu em toda a vida". "Os pensamentos de todos estão com ele nesse momento porque ele sofreu uma contusão horrenda no jogo-treino", afirmou.

"Nunca vi, em um campo de futebol, alguém ter lesões tão graves como as dele. É uma má sorte muito grande dele e estamos todos cabisbaixos porque sabemos que tipo de rapaz ele é e o caráter dele. É realmente uma pena, você não quer ver algo como esta acontecer", finalizou.