Zagueiro dinamarquês faz gol contra de cavadinha inexplicável; assista

A pergunta que todos fazemos quando vemos um gol contra é: o que ele queria fazer ali? Cabeçadas acidentais e carrinhos na direção do gol são até comuns nas rodadas dos campeonatos mundo afora, profissionais ou não. Mas uma cavadinha cuidadosa no canto do gol naõ se vê todo dia. O crédito do lance bizarro é para Dennis Flinta, zagueiro do Silkeborg IF, que conseguiu a proeza na goleada de 5 a 1 sofrida diante do FC Nordsjaelland, pela 25ª rodada do Campeonato Dinamarquês.

Quando o jogo já estava 2 a 0, o Nordsjaelland continuou atacante o Silkeborg e conseguiu uma sequência de três finalizações, todas rebatidas pela defesa. Na última delas, Thomas Noergaard conseguiu defender, dando rebote na pequena área. Sentindo a pressão de Emiliano Marcondes, Flinta, então, tentou afastar para a linha de fundo (eu acho) e acabou marcando um belo gol, até.

O Silkeborg, de Flinta, é o nono colocado da Alka Superliga, com 30 pontos, apenas três atrás do Randers FC, sexto colocado e último na zona de classificação para o mata-mata. Já o FC Nordsjaelland é o sétimo, com 32.