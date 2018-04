Zagueiro desiste de jogada antes da hora e time toma virada; veja

Um lance inusitado ocorreu na partida entre Woking e Macclesfield Town, válida pela quinta divisão do Campeonato Inglês: um zagueiro desistiu de ir atrás da bola que resolveu a partida antes mesmo de ela entrar no gol. A lambança aconteceu porque a bola parou em cima da linha e deu condições de o atacante do Macclesfield dar a vitória à sua equipe.

Após o atacante do Macclesfield tocar na saída do goleiro do Woking, o defensor parou e lamentou que a bola estava entrando, sem correr atrás do prejuízo. O problema é que o gramado estava molhado e em más condições, o que impediu o gol naquele momento. Com isso, o atacante rival teve tempo de correr e chutar para as redes, decretando a vítoria do Macclesfield por 3 a 2.

O Macclesfield tem 81 pontos em 41 partidas disputadas e é o líder do campeonato. O Woking está na parte de baixo da tabela, com 44 pontos e em 19º.