Zagueiro do Atlético de Madrid é detido por chegar perto de namorada

O zagueiro francês Lucas Hernandez, do Atlético de Madrid, foi detido nesta madrugada, no Aeroporto de Madri, após descumprir ordem judicial que o obrigava a manter uma distância mínima da namorada.

Em fevereiro, ele havia sido detido pela primeira vez pela acusação de agredir a companheira em plena rua, após um jantar com o elenco de sua equipe. A agressão foi reconhecida pelo jogador, em depoimento.

Depois da primeira acusação, Hernandez foi condenado a 31 dias de trabalhos comunitários. A Justiça Espanhola também o condenou a não ficar a menos de 500 metros da namorada e também não se comunicar com ela por qualquer meio, por seis meses.

Mesmo assim, o jogador e sua namorada embarcaram para as Bahamas, de férias. De acordo com a rádio espanhola Onda Cero, foi no desembarque que ambos foram flagrados juntos, o que motivou a detenção do atleta pela Polícia Nacional.

O zagueiro foi levado para uma delegacia, onde passou a noite, e libertado nesta manhã por ordem do Juizado de Violência contra a Mulher da capital espanhola.