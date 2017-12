Zagueiro do Bahia faz simulação ridícula em lance com Guerrero e é expulso

Sério? Sério que o Lucas Fonseca achou que ia convencer com essa simulação?

O zagueiro Lucas Fonseca, do Bahia, se estranhou com Guerrero, do Flamengo, após disputa de bola no meio-campo. Antes que o atacante do Flamengo sequer o encostasse, ele foi ao chão, gritando, como se tivesse sido nocauteado por Muhammad Ali. O lance aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo da vitória por 1 a 0 do rubro-negro, na Arena Fonte Nova, neste domingo.

O árbitro Igor Junio Benevenuto, que estava a poucos metros do lance, chegou rápido à cena. Após separar os dois jogadores, distribuiu um cartão amarelo para cada. Lucas Fonseca, que já havia recebido um cartão por reclamação menos de dez minutos antes, acabou sendo expulso.

Obviamente, as redes sociais não perdoaram a encenação, no mínimo, ridícula do zagueiro. Alguns tentaram explicar que, na verdade, Guerrero lançou um "Hadouken", ou até mesmo um "Kamehameha", na direção dele e que, por isso, ele teria caído.