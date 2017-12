Zagueiro do Dortmund atingido em atentado impressiona em treinamento

Marc Bartra continua se recuperando das lesões causadas pelas bombas que explodiram próximas ao ônibus do Borussia Dortmund, antes da partida contra o Monaco, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O zagueiro deixou torcedores empolgados com vídeo de treinamento divulgado em suas redes sociais.

O treino de agilidade e precisão lembra alguns presentes em games de futebol. Bolas são lançadas e o jogador tem que dominar e acertar alvos que se iluminam ao redor do gramado. O próprio jogador ficou impressionado com seu desempenho. "Ótimo treino hoje com meu melhor amigo. Gostei muito", escreveu em seu Instagram.

Com Bartra longe dos gramados, o Borussia Dortmund enfrenta neste sábado o Hoffenheim, pela 32ª rodada do Campeonato Alemão.