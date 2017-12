Zagueiro do Dortmund atingido em atentado retira pontos do braço

O espanhol Marc Bartra foi a principal vítima do atentado contra o ônibus do Borussia Dortmund, antes da aprtida contra o Monaco, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Com machucados no braço, o zagueiro foi às redes sociais nesta quarta-feira para comemorar que está tirando os pontos do local.

Com uma fotografia da região atingida no ato terrorista, Bartra mostrou como está se recuperando e deve, em breve, ficar à disposição do técnico Thomas Tuchel para reforçar a equipe, atual terceira colocada no Campeonato Alemão e muito perto de garantir a vaga na próxima Liga dos Campeões.