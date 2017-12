Zagueiro do City é flagrado chutando cabeça de rapaz durante briga

O zagueiro Jason Denayer, que pertence ao Manchester City, mas que atuou sob no Sunderland na última temporada, foi flagrado chutando a cabeça de um homem no chão durante uma briga, na manhã deste domingo, 21, na porta de um bar, em Bruxelas, na Bélgica.

No vídeo divulgado nas redes sociais, o defensor de 21 anos aparece acertando o homem enquanto um de seus amigos está brigando no chão com o rapaz.

Jason Denayer, İngiltere sokaklarında tekme tokat kavga etti. pic.twitter.com/MSjBGnTq9E — Buzzspor TV (@buzzsportv) 23 de maio de 2017

Em entrevista o jornal belga La Capitale, Denayer afirmou que estava defendendo um amigo, mas se mostrou arrependido do ato. "Estava no caminho para o meu carro quando ouvi um amigo gritando. Eu que ele estava em perigo e tentei ajudar. Respondi instintivamente. Meu único propósito era proteger meu amigo."

Ao diário HLN, Desse de Preter, agente do jogador, também minimizou o caso. "A reação dele pode ser interpretada como agressiva, mas claramente ele estava na defensiva. O que você não vê em um dos vídeos é que a pessoa que recebe o chute está espancando o amigo de Jason até a morte. A reação dele foi puramente de pânico e para defender o amigo dele. Jason queria parar com a violência."

De Preter contou que, ao sair do bar e ir em direção ao seu carro, Jason ouviu muitos gritos e percebeu que estavam batendo em um de seus amigos. "Assim que viu que seu amigo estava a salvo, eles saíram de lá. O carro dele estava um pouco destruído também, mas ele conseguiu dirigir. Ele está em choque após o incidente. Em um segundo vídeo você consegue ver que ele apenas reage depois que vê seu amigo em problemas", completou o agente.

Jason Denayer foi revelado pelo Manchester City, em 2014, mas até hoje nunca jogou pelo clube. No mesmo ano, ele foi emprestado ao Celtic, da Escócia. Em 2015, foi cedido ao Galatasaray e, em 2016, defendeu o Sunderland. Pela seleção belga, foi chamado pelo então técnico Marc Wilmots para alguns jogos das eliminatórias e também na final da Eurocopa, disputada no ano passado na França.