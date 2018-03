Zagueiro do PSG se irrita com excesso de perguntas sobre Neymar

O Paris Saint-Germain venceu o Olympique de Marselha por 3 a 0 e se classificou para as semifinais da Copa da França. No entanto, na coletiva após o jogo o assunto principal não foi a conquista, nem a atuação dos atletas. Mesmo fora dos gramados, Neymar foi assunto recorrente, o que irritou o zagueiro Kimpembe.

+ Companhia aérea reclama sobre não poder sobrevoar área da residência de Messi

+ Rivaldo posta foto com Roberto Carlos e Ronaldo e diz ter saudades; veja

+ Após confirmação de cirurgia, Neymar publica mensagem motivacional

Um jornalista tirou o jogador do sério quando perguntado sobre o desfalque do atacante brasileiro. “Mas Neymar de novo? É Neymar aqui, Neymar ali, Neymar em todo lugar!”, reclamou ao se referindo as constantes polêmicas envolvendo o camisa 10 brasileiro.

Encerrou o assunto dizendo que se o clube vai realmente ter ele como desfalque nas próximas partidas o treinador Unai Emery vai ter que chamar outros jogadores."Dói em nós e sabemos que ele é um atleta importante para a equipe. Estamos todos feridos, mas em primeiro lugar é o time", falou.