Zagueiro do São Paulo e volante do Vasco fazem aposta 'solidária'

Antigos companheiros de time, Rodrigo Caio, do São Paulo e Wellington, revelado pelo clube do Morumbi, mas atualmente no Vasco, deram uma mostra que, apesar de rivais nesta quarta-feira, quando as equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, continuam amigos.

Através de uma série de posts no Instagram Stories, os dois fizeram uma aposta sobre o jogo desta noite. O prêmio, porém, não é para nenhum dos dois e sim para quem realmente precisa. Conforme combinado por eles, o representante do time que sair perdedor na partida terá que doar agasalhos para uma instituição de caridade.

Belo exemplo, hein?!