Zagueiro do Tottenham dá entrevista de apenas seis segundos para TV do clube

"Foi muito bom". Assim o zagueiro Jan Vertonghen, da equipe londrina do Tottenham e da seleção da Bélgica, resumiu sua "visão de jogo" após a vitória de seu time sobre o Everton por 3 a 2, pela 27ª rodada da Premier League.

A "entrevista-relâmpago" foi levada ao ar pela Spurs TV, o canal oficial do clube e já foi apelidada como a mais rápida da história. Isso porque a fala do atleta durou cerca de meio segundo. Com a pergunta do repórter, o tempo total da entrevista foi de seis segundos.

"Vejo que você está com pressa, então essa vai ser uma entrevista muito rápida. Jan, o que você achou do jogo de hoje?", perguntou o repórter (e o zagueiro concordou, com a cabeça, que realmente estava morrendo de pressa).

"Sim, foi muito bom", disse o jogador.

"Muito obrigado", respondeu o jornalista. E só.

Assista abaixo o vídeo da incrível entrevista: