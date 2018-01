Zagueiro é apresentado no Grêmio, mas confunde time e elogia o Inter

É pré-temporada, tempo de apresentações de jogadores e, como não podia deixar de ser, tempo também de micos e gafes nas coletivas dos atletas. Contratado pelo Grêmio, o zagueiro Paulo Miranda foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 8, e, na apresentação, confundiu nada menos do que o nome do clube de Porto Alegre.

Para abrir a entrevista, Miranda foi perguntado sobre a briga que terá para se firmar no time, brigando com Geromel e Kannemann. "Todo mundo sabe que a defesa do Inter é uma das melhores do mundo, estou preparado, sei da responsabilidade que vai ser. Mas procuro, durante os treinamentos, desempenhar um bom rendimento para quando o professor precisar estar à disposição. Desculpa a falha", disse, em meio a risadas no fim.

"Ele já está de olho no Gre-Nal para entrar rasgando", brincou Odorico Roman, vice-presidente de futebol do tricolor.

Antes de assinar por três anos com o Grêmio, Paulo Miranda defendeu por último o Red Bull Salzburg, da Áustria. Seu último clube no Brasil havia sido o São Paulo, onde foi campeão da Copa Sul-Americana, em 2012, após defender também Bahia, Oeste e Palmeiras.