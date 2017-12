Zagueiro italiano pode ser suspenso por quatro anos por 'doping sexual'

A imprensa italiana divulgou que o zagueiro do Benevento (atual último colocado do Campeonato Italiano) e capitão da equipe Fabio Lucioni foi flagrado no exame anti-doping após o jogo contra o Torino, no último dia 10, com a presença de uma substância, o clostebol, normalmente encontrada em cremes ginecológicos.

O caso, segundo os portais esportivos italianos, pode estar associado ao chamado 'doping sexual', nos quais o atleta manteve relações algumas horas antes da partida. Por causa do flagrante, Lucioni está suspenso preventivamente e pode pegar até quatro anos fora de campo (a pena mínima é de 12 meses).

Aos dirigentes do clube, de acordo com o presidente do Benevento, Oreste Vigorito, o zagueiro teria dito que fez uso de uma pomada para uma ferida na perna. "Já pedimos a contraprova. Em um momento assim é necessário manter-se sereno", afirmou Vigorito.

O efeito da substância proibida é o estímulo da produção de células do músculo, com o consequente aumento do desempenho físico. Por isso, as punições estabelecidas em flagrantes de uso do clostebol são bastante severas.