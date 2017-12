Zagueiro faz gol contra bizarro na Ucrânia e levanta suspeitas de manipulação

Um gol contra na última quarta-feira levantou suspeitas de manipulação de resultados na Ukraine First Division, equivalente à segunda divisão do futebol ucraniano.

Obolon-Brovar e Bukovyna Chernivtsi empatavam por 0 a 0 até os 43 minutos do segundo tempo, até que o time da casa armou jogada pela esquerda com Anton Shevchuk. Após deixar seu marcador para trás, o jogador cruzou para o meio da área da linha de fundo e o goleiro Oleh Mozil conseguiu interceptar. No rebote, porém, o zagueiro Igor Boychuk não teve dúvidas e enfiou o pé na bola, acertando diretamente a própria meta.

Alguns veículos de imprensa europeus citaram uma possível manipulação de resultado devido à maneira como Boychuk se posicionou para chutar, praticamente se voltando para as traves que deveria defender.

O gol deu a vitória por 1 a 0 ao Obolon-Brovar, que agora ocupa a 10ª posição do campeonato, com 37 pontos após 28 rodadas. Já o Bukovyna está na 13ª posição, com 31 pontos, três a mais que o MFK Mykolaiv, 15º e o primeiro na zona de rebaixamento.