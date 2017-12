Zagueiro Neto da Chapecoense publica vídeo fazendo exercícios físicos

Um dos sobreviventes da tragédia aérea envolvendo a delegação da Chapecoense, o zagueiro Neto mostrou uma nova etapa da sua recuperação. Em um vídeo publicado nesta segunda-feira, o jogador aparece realizando exercícios físicos, levantando pesos com as mãos e trabalhando a musculatura das pernas com exercícios de step.

"Mais um dia de trabalho graças a DEUS. Obrigado meu DEUS por mais uma oportunidade", escreveu Neto em postagem do Instagram.

A previsão é de que Neto volte a treinar com bola no mês de maio. Além dele, o lateral Alan Ruschel também está em processo avançado de recuperação.