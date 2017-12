Sobrevivente do trágico acidente que derrubou o avião da Chapecoense, Neto recebeu bela homenagem em Barcelona. Por lá, o artista plástico Paulo Consentino pintou um muro com o rosto do jogador e a frase "Força Neto".

Morador da cidade catalã, Paulo é torcedor do Santos, time que o zagueiro atuou por duas temporadas. Por mais que esteja internado em estado crítico, o jogador já apresentou melhoras e sua recuperação é vista com otimismo pelos médicos.