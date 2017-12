Zagueiro que deu tapa em juiz pega 400 dias de suspensão no TO

O zagueiro do União Peixense, equipe do campeonato amador do estado de Tocantins, foi punido pela Federção Tocantinense de Futebol (FTF) com uma suspensão de 400 dias por ter dado um tapa no rosto do juiz Dagoberto Modesto. As informações são do Globoesporte.

O motivo da agressão foi a expulsão do zagueiro, na partida contra o Embuguaçuano, na final do Campeonato Tocantinense Amador. As duas equipes disputavam o título, que dava direito à profissionalização e inclusão na segunda divisão de Tocantins. Apesar da derrota por 2 a 1 na partida, o Embuguaçuano foi o campeão somando o placar da partida anterior e ganhou o acesso.

"Fui tirar satisfação, mas o juiz entendeu que eu estava xingando e me expulsou já no final da partida. Apelei e dei o tapa na cara", disse Itamar, na época, à TV Anhanguera.

Já o juiz disse que levou um "choque emocional" com o ocorrido.