Zagueiro toma chute no rosto e imagem de nariz 'torto' impressiona

Uma imagem vem chamando atenção dos internautas após o jogo entre Adesg e Atlético-AC, pelo Campeonato Acreano Sub-20. Após ser atingido por um chute, o zagueiro Alexandre Lima ficou com o nariz totalmente desconfigurado e teve até mesmo que ser encaminhado para um hospital.

Apesar de chamar atenção, o árbitro do jogo nada marcou no lance. O jogo só foi paralisado para que Alexandre pudesse ser retirado de campo e levado para avaliar o que de fato tinha acontecido no nariz do atleta.

"Foi um lance normal. Fraturou, mas já foi feito o procedimento, o nariz já está no lugar. Ele está em observação, no PS, aguardando nova avaliação médica. Vai ficar uns 15 dias sem jogar, para garantir que a recuperação seja 100%. Graças a Deus não foi nada mais grave", disse o aliviado Guiliano Oliveira, presidente do clube e responsável por levar o atleta para o hospital, em entrevista ao globoesporte.com