Zagueiros da Juventus 'discutem' para trocar camisa com Messi; veja

Nesta quarta-feira, a Juventus impediu a reação do Barcelona, segurou o 0 a 0 no Camp Nou e conseguiu a classificação às semifinais da Liga dos Campeões 2016/17.

A partida selou a paz entre Giorgio Chiellini e Luis Suárez, após o uruguaio ter mordido o zagueiro italiano durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Prova disso foi a troca de camisa entre ambos ao final do jogo. E o defensor também se envolveu em um curioso episódio com outro jogador do Barcelona.

Com a bola ainda rolando, Chiellini e Leonaro Bonucci aparentemente travam uma leve discussão sobre quem ficará com a camisa de Lionel Messi ao final do confronto. Segundo imagens creditadas à ESPN FC, Bonucci chega envergonhado para pedir a camisa do argentino, e Chiellini parece o importunar pela solicitação do companheiro e até pedir que ele mantenha o foco no jogo.

Chiellini and Bonucci in a friendly fight over who would take Messi's shirt Love it pic.twitter.com/Mu2m87gVKo — Leo Messi (@messi10stats) 20 de abril de 2017

Melhor para o camisa 19, que conseguiu a peça, para felicidade de seu filho. "Estou lisonjeado de ter a camisa do melhor jogador do mundo, então é uma grande recordação para minha coleção. Meu filho ficará muito feliz, apesar que ele deve ficar ainda mais feliz com a do Andre Belotti (atacante do Torino)", declarou Bonucci ao Goal.com.