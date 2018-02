Zé Roberto dá preleção à torcida em tour no Allianz Parque

Zé Roberto voltou a dar uma preleção no Allianz Parque. Mas desta vez quem ouviu as palavras do ex-jogador foram os próprios torcedores do Palmeiras, nesta segunda-feira de Carnaval. O ex-lateral de 43 anos foi ao tour da arena e surpreendeu o público ao guiá-los durante a visita.

Dono de discursos marcantes no vestiário do novo Palestra Itália, ele mostrou a estrutura, deu um discurso para os palmeirenses e depois tirou fotos. Relembrando a famosa preleção antes da final da Copa do Brasil em 2015, Zé voltou a alogiar o clube.

"Queria que vocês vivenciassem o momento que trouxe de volta a essência desse clube. Um clube que era grande quando e cheguei e que se tornou gigante", disse.

Apesar de ter encerrado a carreira como jogador, o ex-jogador continua no Palmeiras. Atualmente, ele é assessor técnico do clube e tem como principal função fazer o elo entre diretoria e jogadores.