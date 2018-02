Zé Roberto vai comentar a Copa e estudar clubes em solo alemão

O ex-jogador Zé Roberto, atualmente assessor técnico do Palmeiras, passou mais de uma década jogando na Alemanha. Foi por lá que o meia atingiu o topo de sua carreira, quando se destacou jogando no Bayer Leverkusen e Bayern de Munique no fim da década de 1990 e início dos anos 2000. Depois, ainda, voltou para jogar no Hamburgo.

Zé, inclusive, adquiriu a nacionalidade alemã após certo tempo. Portanto isso não deve ser um problema para os novos planos do ex-atleta. Já em março Zé vai para Alemanha jogar dois jogos pelos Legends do Bayern, como despedida, e deve ficar por lá para ser comentarista da Copa por uma TV alemã.

"Vou aproveitar para fazer uma observação do que tem de positivo lá nos clubes da Alemanha, da Europa, para poder implementar aqui no Palmeiras na nova função que terei”, afirmou Zé em um evento beneficente do argentino D’Alessandro, no fim do ano passado.

Veja abaixo uma homenagem feita pelo Campeonato Alemão ao jogador: