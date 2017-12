Zeca, craque do Santos, prefere sítio a praia: 'Adoro tomar leite de vaca'

O lateral Zeca, craque dos Santos, concedeu uma entrevista na qual revela que, apesar de morar na praia, não gosta da beira da praia e prefere morar no meio do mato ou ficar dentro de casa.

"Não gosto muito de praia, acredita? Prefiro o meio do mato mesmo ou ficar em casa. Gosto de ficar na minha e fazer um churrasquinho com meu avô. Areia só para jogar futevôlei", disse o jogador do Santos.

Zeca foi criado pelos avós em Paranavaí, no interior do Paraná. O casal ensinou o neto a cozinhar e a lidar com o campo. "Eu adoro pescar bastante com meus avós e andar a cavalo. Eu sou um cara humilde e não posso deixar nunca de lado minhas origens. Sempre dizem que nem meu sotaque eu mudo. Faz tempo que moro em cidade grande, mas falo desse jeito mesmo", disse o lateral. "Sou caipirinha com muito orgulho."

Tão caipira que, quando jovem, tirava da vaca o leite para tomar com Nescau. "Nos sítios dos amigos a gente acordava às cinco da manhã para tirar leite da vaca e levava um copo de Nescau. Tomava ali mesmo na hora. Ordenhava, misturava o pó e bebia. Quem não está acostumado acha nojento, mas não sabe o que é bom."

As informações são da ESPN.