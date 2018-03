Zerou a web: Santos cutuca Corinthians após fim das negociações com Zeca

Depois de toda uma novela, o Corinthians encerrou as negociações com o lateral Zeca, do Santos. O clube anunciou a decisão em nota divulgada na manhã desta sexta-feira, alegando que o departamento jurídico não teve as garantias necessárias para seguir em frente com a assinatura do contrato.

Nesta semana, Zeca chegou a visitar o CT Joaquim Grava depois de obter uma liminar na Justiça o liberando do acordo com o Santos. O Corinthians chegou a provocar a torcida rival em seu perfil no Twitter, publicando uma imagem que sugeria o trajeto do lateral saindo da baixada santista rumo a capital paulista. A publicação repercutiu negativamente dentro do clube, já que o lateral ainda não havia assinado.

O Santos, que havia respondido na ocasião alegando que a transação poderia causar "prejuízos milionários", voltou a cutucar após a nota divulgada pelo Corinthians. Veja abaixo:

Confira abaixo as melhores reações dos internautas:

Zeca descendo a serra, voltando pra Santos — Andre dCB (@andre_dcb) 16 de março de 2018

Você não é Maria mas tá cheio de graça ein estagiário — SOMOS SANTISTA! (@SomosSantista) 16 de março de 2018

deitaram demais! — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) 16 de março de 2018

Ué #Zeca o carro quebrou na serra... ou não tinha dinheiro pro pedágio ? — Luis Carlos Araújo ™ (@LuisArauujo) 16 de março de 2018

Teve, inclusive, Corinthiano aprovando a zoação

Kkkk De fato, a diretoria do Corinthians foi muito incompetente. Merece toda a zoação do mundo — Vai,Corinthians1910 (@timao0109) 16 de março de 2018

