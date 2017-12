Zico dedicará partida beneficente às vítimas de acidente na Colômbia

A 13ª edição da partida beneficente "Jogo das Estrelas", organizada pelo craque Zico, será dedicada às vítimas do acidente com a Chapecoense, em Medellín. O amistoso, marcado para 28 de dezembro no Estádio do Maracanã, também fará uma homenagem ao Atlético Nacional, da Colômbia. O clube, que seria o rival da Chape na final da Copa Sul-Americana fez uma bela festa em seu estádio em memória dos mortos na tragédia.

O atual técnico do Goa FC, da Índia, disse que "nunca tinha perdido tantos amigos de uma só vez". "Dias muito sofridos para o mundo do futebol. Brasileiros aqui do Goa jogaram com alguns que estavam na Chapecoense. Só temos que rezar em memória daqueles que Deus levou. Que Ele possa confortar e dar muita força aos familiares dos que se foram. Esperamos fazer uma bonita homenagem a todos eles no Maracanã, o palco maior do futebol", completou.