Zidane afirma que crise no Real Madrid é alimentada por 'olho gordo'

Diante da má fase no Campeonato Espanhol - conquistou quatro pontos de nove possíveis - e questionado sobre o atual momento do Real Madrid, o técnico da equipe, Zinedine Zidane, afirmou nesta sexta-feira que a equipe tem sofrido com a "negatividade".

"Quando não se faz o jogo adequado e o resultado não é o esperado, há sempre negatividade neste clube", disse o treinador, em entrevista coletiva. "Mas nós somos positivos, pensamos apenas no que podemos fazer de melhor. Há muita negatividade ao redor da equipe e do clube. Isso sempre vai acontecer, e já sabemos".

Zidane afirmou acreditar fortemente na reação da equipe diajnte do Eibar, neste sábado. Em seus últimos jogos, o Real perdeu para o Valencia por 2 a 1, pelo Espanhol. No último domingo, perdia para o Villarreal mas venceu de virada por 3 a 2. Nesta quarta, perdia para o Las Palmas até os minutos finais, mas conseguiu arrancar um empate.

O treinador foi obrigado, nas últimas rodadas, a realizar várias mudanças na equipe, por suspensões e também lesões.