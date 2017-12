Zidane liga para CR7 e apela: 'Cris, não quero que você vá embora'

Após ser acusado de fraude fiscal na Espanha, o atacante português Cristiano Ronaldo, teria decidido deixar seu clube, o Real Madrid, e também o país.

Neste domingo, no entanto, o técnico do Real, o francês Zinedine Zidane, tentou mudar a cabeça do melhor jogador do mundo - por telefone.

Segundo o jornal espanhol Marca, Zizou ligou para o principal jogador de sua equipe, com o intuito de convencê-lo a não deixar o clube.

“Cris, não quero que você vá embora”, teria dito o treinador. O fato foi destacado na capa do jornal espanhol neste domingo.

A decisão de CR7 deve sair após a disputa da Copa das Confederações, na Rússia onde o jogador está servindo Portugal. CR7 foi o autor de uma assistência para um dos gols de seu time, marcado por Quaresma, no empate por 2 a 2 com o México.